Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:43
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 20 gennaio 2026 su La7

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 20 gennaio 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 20 gennaio 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 20 gennaio 2026, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Tema del giorno, la tensione alle stelle tra gli Usa di Trump e l’Europa per il controllo della Groenlandia questa volta costringerà anche la premier italiana Giorgia Meloni a schierarsi? Il ruolo dell’Italia, la partita dei dazi e dei controdazi, le conseguenze sui mercati e per le famiglie e le imprese italiane se si innesca una spirale di aumenti dei prezzi. E poi ancora sul fronte interno il governo alla prova dei fatti sulla sicurezza, le nuove misure in arrivo, lo scontro tra maggioranza e opposizioni su repressione e prevenzione. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 20 gennaio 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

  • Sergio Rizzo
  • Alessandro Di Battista
  • Pier Ferdinando Casini

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 20 gennaio su Rete 4
TV / Boss in incognito 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi
Ti potrebbe interessare
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 20 gennaio su Rete 4
TV / Boss in incognito 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi
Spettacoli / Luca Barbareschi replica a Sigfrido Ranucci: "Mi annoia"
TV / Boss in incognito 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata
TV / Ascolti tv lunedì 19 gennaio: La preside, Zelig 30, Quarta Repubblica
TV / Perché Lilli Gruber non conduce (è assente) Otto e mezzo: il motivo
TV / La Preside: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 19 gennaio 2026
TV / Zelig (30 anni): le anticipazioni (comici) della seconda puntata
Ricerca