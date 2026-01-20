DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 20 gennaio 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 20 gennaio 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 20 gennaio 2026, di DiMartedì.

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Tema del giorno, la tensione alle stelle tra gli Usa di Trump e l’Europa per il controllo della Groenlandia questa volta costringerà anche la premier italiana Giorgia Meloni a schierarsi? Il ruolo dell’Italia, la partita dei dazi e dei controdazi, le conseguenze sui mercati e per le famiglie e le imprese italiane se si innesca una spirale di aumenti dei prezzi. E poi ancora sul fronte interno il governo alla prova dei fatti sulla sicurezza, le nuove misure in arrivo, lo scontro tra maggioranza e opposizioni su repressione e prevenzione. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 20 gennaio 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

Sergio Rizzo

Alessandro Di Battista

Pier Ferdinando Casini

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.