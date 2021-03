DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 2 marzo, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 2 marzo 2021, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio anche nella puntata di oggi, ovviamente, alle notizie sul Governo e all’emergenza Coronavirus, senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 2 marzo 2021, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera, 2 marzo

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà, ovviamente, della situazione sanitaria, economica e sociale. Il nuovo governo guidato da Mario Draghi è ormai al completo, dopo la nomina di viceministri e sottosegretari. Innanzitutto l’esecutivo dovrà imprimere una svolta e un’accelerata alla campagna vaccinale, al momento rallentata dal ritardo nella consegna delle dosi da parte delle aziende farmaceutiche. L’obiettivo del governo è raddoppiare queste medie entro un mese, per arrivare a pieno regime a circa 600mila vaccinati giornalieri. Per farlo servirà anche allestire nuove strutture e si pensa di coinvolgere la Protezione civile.

Intanto Draghi ha nominato il Generale di Corpo d’Armata, Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, che prende il posto di Domenico Arcuri. Il Generale Francesco Paolo Figliuolo, originario di Potenza, ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nella Forza Armata dell’Esercito, interforze e internazionale. Ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal 7 novembre 2018 è Comandante Logistico dell’Esercito. Dal 6 marzo al 6 aprile, intanto, entrerà in vigore il nuovo Dpcm, con poche riaperture e concessioni, perché il dilagare delle varianti fa temere l’arrivo di una terza ondata.

Anche di questo si parlerà con ospiti, esperti, politici e giornalisti. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli. Appuntamento dunque stasera, 2 marzo, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Tra gli ospiti di stasera di Giovanni Floris:

In aggiornamento

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Potrebbero interessarti Goal: testo e significato della canzone di Avincola a Sanremo 2021 nuove proposte Scopriti: testo e significato della canzone di Folcast a Sanremo 2021 nuove proposte Loredana Bertè ospite a Sanremo 2021: biografia, compagno e cachet per il Festival