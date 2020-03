DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 17 marzo, su La 7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 17 marzo 2020, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata su La7. Anche stavolta il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica. Ampio spazio nella puntata di oggi, ovviamente, all’emergenza Coronavirus, senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera, 17 marzo

Questa sera il focus della puntata di DiMartedì sarà l’emergenza legata alla diffusione in Italia del Coronavirus, che continua ogni giorno a produrre nuove vittime e nuovi contagi. Il bollettino della Protezione civile ieri ha parlato di 2.158 morti, 23.073 contagi e 2.749 persone guarite ed è stato emanato dal governo Conte un nuovo decreto, il Cura Italia, che prevede lo stanziamento di 25 miliardi per far fronte all’emergenza sanitaria più grave della nostra epoca e che include una serie di misure per sostenere economicamente le famiglie italiane che hanno visto, in pochi giorni, cambiare il loro stile di vita. Nello studio di Floris, dunque, si discuterà con i vari ospiti molto approfonditamente di tutti i temi legati alla pandemia da Covid-19, anche con il fine di rassicurare i telespettatori in preda all’ansia per via di una situazione davvero difficile da affrontare nel quotidiano.

La trasmissione di La7 tratterà come sempre anche altri temi come il fisco, l’arte e le pensioni. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli e la satira affidata a Gene Gnocchi. Di questo e di molto altro si parlerà nel corso della puntata di stasera, 10 marzo, con ospiti, giornalisti, politici ed opinionisti. Come da tradizione poi a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Appuntamento dunque stasera, 17 marzo, in prima serata dalle 21.15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di stasera.

Gli ospiti di stasera

Articolo in aggiornamento

DiMartedì anticipazioni, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. La sesta edizione è iniziata martedì 21 gennaio 2020. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

