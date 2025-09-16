DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 16 settembre 2025, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 16 settembre 2025, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 16 settembre 2025, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Temi del giorno il clima subito incandescente tra maggioranza e opposizione, le accuse di Giorgia Meloni e della destra nei confronti della sinistra di fomentare l’odio dopo l’uccisione dell’attivista politico statunitense, Charlie Kirk, grande sostenitore di Trump. Attenzione anche ai temi della politica estera, con tutte le novità da Gaza e gli spostamenti delle imbarcazioni della Global Flotilla, ma anche all’Ucraina e alle tensioni crescenti tra Nato e Russia, mentre in ambito interno si approfondiranno anche gli scenari in vista delle imminenti elezioni regionali. Spazio poi all’economia con particolare riguardo al fronte del fisco, delle pensioni e della prossima manovra economica del governo. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 16 settembre 2025, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

Pier Luigi Bersani

Anna Foa

Paola Iezzi

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.