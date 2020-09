DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 15 settembre, su La 7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 15 settembre 2020, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata su La7. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio anche nella puntata di oggi, ovviamente, all’emergenza Coronavirus, senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 15 settembre 2020, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera, 15 settembre

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà dell’emergenza Coronavirus e della riapertura delle scuole. Al centro del dibattito anche le elezioni regionali e il referendum per il taglio dei parlamentari. Presenti poi in studio tantissimi ospiti della politica e non solo. Come da tradizione poi a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli. Appuntamento dunque stasera, 15 settembre, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Gli ospiti di stasera di DiMartedì:

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Potrebbero interessarti A Star is Born, Shallow: testo e traduzione della canzone Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 15 settembre 2020 Boss in incognito streaming e diretta tv: dove vedere il reality con Max Giusti