DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 14 gennaio, su La 7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Torna stasera, martedì 14 gennaio 2020, DiMartedì, la trasmissione condotta da Giovanni Floris e in onda come ogni martedì sera (in prima serata) su La7. Il programma torna per analizzare i temi di attualità e politica del momento, attraverso i commenti di opinionisti, giornalisti e politici. Un momento molto importante e delicato, con lo spettro di una guerra tra Usa e Iran. DiMartedì va in onda dalle ore 21,15, sfidando così l’altro talk politico Cartabianca, condotto su Rai 3 da Bianca Berlinguer.

Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera di DiMartedì.

Al centro della trasmissione la politica, con le imminenti elezioni regionali in Emilia e Calabria, ma anche l’economia e gli esteri. Ampio spazio viene dedicato ad altri argomenti come l’arte, le pensioni, il fisco, i consumi.

Quella in onda stasera sarà la sedicesima puntata della stagione (2019-2020): vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti.

DiMartedì anticipazioni: gli ospiti di stasera 14 gennaio

Al centro della puntata di oggi, come sempre, la politica con un focus sull’equilibrio del nostro governo, il comportamento della maggioranza e quello dell’opposizione.

Tra i temi della puntata di oggi, 14 gennaio, di DiMartedì, secondo le anticipazioni, anche il lavoro, la società, la cultura e le pensioni. Infine non mancheranno i sondaggi di Nando Pagnoncelli e la satira di Gene Gnocchi.

Gli ospiti di stasera

Ecco gli ospiti di stasera di DiMartedì:

Notizia in aggiornamento…

Potrebbero interessarti Sanremo 2020, la gaffe di Amadeus su Diletta Leotta alla presentazione del Festival Amore, cucina e curry: trama e cast del film in onda su Rai 2 La Pupa e il secchione, le anticipazioni della seconda puntata del 14 gennaio su Italia 1

DiMartedì anticipazioni, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. La sesta edizione è iniziata martedì 14 gennaio 2020.

Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.