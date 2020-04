DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 14 aprile, su La 7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 14 aprile 2020, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata su La7. Anche stavolta il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio anche nella puntata di oggi, ovviamente, all’emergenza Coronavirus, senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera, 14 aprile

Questa sera a DiMartedì si tornerà a parlare dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione in Italia del Coronavirus. La fase della discesa in termini di contagi è iniziata, anche se ancora appare piuttosto lenta. Tante infatti ancora le persone che ogni giorno perdono la vita a causa del Covid-19.

Il premier Giuseppe Conte ha prolungato le misure più restrittive fino al 3 maggio, anche se qualcosa riaprirà già da oggi, come cartolerie, librerie e negozi di abbigliamento per bambino. Quando inizierà davvero la Fase 2? Che estate ci aspetta? Di questo e molto altro si parlerà con ospiti in studio e in collegamento, esperti, scienziati e virologi nella puntata di oggi di DiMartedì, condotta come sempre da Giovanni Floris.

A che punto è la ricerca di un vaccino? La scienza a livello mondiale sta facendo passi da gigante per trovare una cura a questo virus. Oltre all’emergenza sanitaria, c’è poi quella economica. Secondo l’Fmi tutto il pianeta è i recessione, e per quanto riguarda l’Italia nel 2020 i prevede un crollo del Pil di -9,1%. Insomma un quadro decisamente peggiore rispetto alla crisi del 2008 dopo il fallimento di Lehmann Brothers.

Come da tradizione poi a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli e la satira affidata a Gene Gnocchi. Appuntamento dunque stasera in prima serata dalle 21.15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Articolo in aggiornamento.

DiMartedì anticipazioni, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. La sesta edizione è iniziata martedì 21 gennaio 2020. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.