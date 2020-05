DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 5 maggio, su La 7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 12 maggio 2020, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata su La7. Anche stavolta il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio anche nella puntata di oggi, ovviamente, all’emergenza Coronavirus, senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera, 12 maggio

Questa sera a DiMartedì il focus della puntata sarà la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus; dallo scorso 4 maggio gli italiani hanno visto un alleggerimento delle misure di restrizione anti-contagio da Covid-19, ma gli spostamenti sono comunque rimasti limitati alle esigenze di necessità e per le visite ai famosi “congiunti”. Tra giovedì e venerdì di questa settimana, però, il premier Conte terrà una nuova conferenza stampa per annunciare le nuove concessioni di questa seconda fase dell’emergenza e le linee guida per le attività – come parrucchieri, negozi, centri estetici – che potranno ripartire dal 18 maggio. L’intenzione è quella di lasciare molta autonomia alle singole Regioni per organizzare le riaperture e tornare a una sorta di normalità, nel rispetto però di tutti gli standard di sicurezza funzionali a non permettere alla curva del contagio di ricrescere e farci ripiombare nel lockdown.

Come da tradizione poi a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli e la satira affidata a Gene Gnocchi. Appuntamento dunque stasera in prima serata dalle 21.15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Articolo in aggiornamento.

DiMartedì anticipazioni, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. La sesta edizione è iniziata martedì 21 gennaio 2020. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

