DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 11 novembre 2025, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 11 novembre 2025, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 11 novembre 2025, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Temi del giorno: Giorgia Meloni sempre più in campagna elettorale, tra elezioni regionali, referendum sulla giustizia e toni di sfida alle opposizioni che sembrano guardare già alle Politiche del 2027; intanto sulla manovra e sulle nuove tasse lo scontro tra le forze politiche si fa sempre più aspro, mentre la Cgil prepara un nuovo sciopero generale per il 12 dicembre. Attenzione anche al rapporto tra potere e stampa e tra potere e autorità indipendenti dopo le audizioni di Sigfrido Ranucci in Parlamento e le ultime rivelazioni del suo programma. Sguardo naturalmente anche sugli esteri, dagli Stati Uniti di Trump alla guerra in Ucraina e al percorso di pace in corso a Gaza. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 11 novembre 2025, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

Alessandro Di Battista

Maurizio Landini

Walter Veltroni

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.