DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 10 giugno 2025, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 10 giugno 2025, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Temi del giorno i referendum e i ballottaggi alle elezioni amministrative, le conseguenze dei risultati per la maggioranza ed il governo Meloni da una parte e per le forze dell’opposizione dall’altra. Attenzione anche alla politica estera, con tutte le novità dai fronti di Gaza e dell’Ucraina e l’analisi del posizionamento dell’Italia e del governo Meloni dopo il successo della manifestazione pro Palestina delle opposizioni, ma pure dopo la pesante rottura tra il presidente Usa Donald Trump ed Elon Musk, fino a ieri considerati entrambi punti di riferimento per la destra italiana. Spazio anche all’economia con particolare riguardo al fronte del fisco, con gli ultimi dati sull’evasione, e a quello delle pensioni. Ad intonare la storica sigla del programma “Sixteen Tons”, la cantautrice Margherita Vicario. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 10 giugno 2025, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

Alessandro Di Battista

Corrado Augias

Pier Luigi Bersani

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.