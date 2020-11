Diego Maradona streaming e diretta tv: dove vedere il documentario di Asif Kapadia

Questa sera, giovedì 26 novembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Diego Maradona, il film documentario diretto da Asif Kapadia, che racconta la vita del campione (morto ieri, 25 novembre) durante gli anni al Napoli. Il regista, già famoso per i suoi racconti sulla vira di Amy Winehouse e Ayrton Senna, riunisce 500 ore di materiali inediti ad un grande racconto del rapporto tra Maradona e la città. Nel luglio del 1984 il Napoli acquista dal Barcellona la più grande star del calcio mondiale e i sette anni successivi saranno trionfi, feste ed eccessi. Ma dove è possibile vedere o rivedere il documentario Diego Maradona in diretta tv, live streaming o on demand? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

Come detto, il documentario di Asif Kapadia sul Pibe de Oro andrà in onda oggi – giovedì 26 novembre 2020 – alle ore 21,20 in chiaro, gratis, su Rai 3 (canale 3 o 503 (versione HD) del digitale terrestre).

Diego Maradona streaming live e repliche

Non solo tv. Diego Maradona va in onda anche in live streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile vedere il documentario in replica grazie alla funzione on demand.

Documentari

Ma quali sono gli altri documentari o film su Diego Armando Maradona? Ecco l’elenco:

“Maradona di Kusturica”

“Diego Maradona”

“Maradonapoli”

Diego Armando Maradona e Paolo Sorrentino

“La mano di Dio” di Sorrentino

Potrebbero interessarti Roma Young Boys streaming e diretta tv: dove vederla Borussia Dortmund Lazio streaming e diretta tv: dove vederla Detto Fatto sospeso, ma la Rai manda in onda la replica con donne in intimo