È morta Diana Rigg, Lady Olenna Tyrell in Game of Thrones e moglie di Bond

Si è spenta a 82 anni Diana Rigg, attrice amatissima che soltanto di recente aveva interpretato la coraggiosa Lady Olenna Tyrell nella serie di Game of Thrones. Ma sua fama parte dalla gioventù, quando interpretò Emma Peel nella serie tv Agente speciale, ma è stata anche Tracy, moglie di Bond, in Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà. Nata nel 1938 a Doncaster (Inghilterra), l’attrice si è spenta nella mattina del 10 settembre 2020: lo scorso marzo le era stato diagnosticato il cancro. “Mia mamma è morta in pace nel suo letto”, ha dichiarato la figlia Rachael Stirling, a sua volta attrice. “È deceduta per un cancro diagnosticato a marzo e ha passato i suoi ultimi mesi a riflettere gioiosamente sulla sua vita straordinaria, piena d’amore, di risate e di un profondo orgoglio per la sua professione”.

Diana Rigg ha recitato in tantissimi film, i più recenti sono Biancaneve, Alla ricerca dello stregone, Heidi, Il velo dipinto e Ogni tuo respiro, mentre è apparsa in diverse serie tv come Doctor Who e la più recente Victoria. Ma sul piccolo schermo sarà sempre ricordata per aver dato spessore al personaggio di Olenna Tyrell, una donna composta e scaltra che ha tenuto testa alla malvagità di Cersei Lannister fino alla fine.

