Di padre in figlio. Vita da tifosi: anticipazioni e streaming del documentario

Questa sera, sabato 14 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Di padre in figlio. Vita da tifosi, documentario diretto da Gianni Costantino e scritto anche da Vincenzo Cascone e dal casertano Sante Roperto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Il calcio per molti non è solo passione, ma una vera e propria fede. Una delle poche cose per cui rimarrai fedele per tutta la vita. Il documentario racconta proprio il mondo del tifo calcistico, di quella passione che si tramanda di generazione in generazione, di padre in figlio. Un viaggio nel mondo delle Curve, un non-luogo che prende il concetto di stratificazione sociale, in cui l’avvocato è vicino all’operaio, in cui siamo tutti fratelli, senza alcuna distinzione sociale. Tutti coesi da un’unica fede e un’unica passione.

Streaming e tv

Dove vedere Di padre in figlio. Vita da tifosi streaming e diretta tv? Il documentario, come detto, va in onda stasera – sabato 14 settembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.