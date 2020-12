Deutschland 89 – La caduta del muro, le anticipazioni della prima puntata

A partire da venerdì 11 dicembre 2020 su Sky Atlantic arriva Deutchland 89 – La caduta del muro, il terzo e ultimo capitolo della saga di Martin Rauch, la spia tedesca dell’Est interpretata da Jonas Nay. Si tratta quindi di una serie antologica, composta da tre stagioni. Quando il muro di Berlino cade quel 9 novembre 1989, Martin Rauch – il protagonista – si ritrova coinvolto nuovamente con i servizi segreti. Nei precedenti tre anni, Martin aveva preso le distanze da quel mondo, lavorando con una società di informatica specializzata nella vendita di hardware. Martin finirà per essere ricercato da tutte le agenzie di spionaggio straniere, cosa deciderà di fare? Vediamo le anticipazioni della prima puntata di Deutschland 89, in onda venerdì 11 dicembre 2020 su Sky Atlantic.

Anticipazioni prima puntata

La prima puntata è composta da due episodi. Nell’episodio 1, siamo nel novembre 1989 e Martin è un genitore single che lavora per la Robotron. L’uomo viene reclutato dall’HVA per far in modo che il parlamento non faccia passare delle leggi troppo libertarie che potrebbero portare, secondo Fuchs, alla fine della DDR. Lenora, dal carcere di Berlino Ovest, assiste alla fine di un’utopia socialista.

Nel secondo episodio, dopo la caduta del Muro, Martin viene avvicinato da alcune agenzie di spionaggio straniere che gli propongono la stessa cosa: farsi arrestare o ingaggiare o uccidere. Lenora riceve una visita inaspettata.

Cast

Chi vediamo nel cast di questa serie?

Jonas Nay – Martin Rauch,

Maria Schrader – Lenora Rauch

Sylvester Groth – Walter Schweppenstette

Corinna Harfouch – Beate

Svenja Jung – Nicole Zangen

Fritzi Haberlandt – Tina Fischer

Lavinia Wilson – Brigitte Winkelmann

Florence Kasumba – Rose Seithathi

Niels Bormann – Fritz Hartmann

Uwe Preuss – Markus Fuchs

Anke Engelke – Barbara Dietrich

Carina Wiese – Ingrid Rauch

Alexander Beyer – Tobias Tischbier

Raul Casso – Hector Valdez

Emil Hostina – Grigore Antonescu

Potrebbero interessarti Fatman, il film natalizio con Mel Gibson: trama, cast e streaming Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 11 dicembre 2020 Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla puntata dell’11 dicembre: concorrenti, ultime news