Desideri proibiti: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

Questa sera, venerdì 24 luglio, in prima serata su Rai 2 va in onda Desideri proibiti, film del 2019 per la regia di Roland Joffé. Protagonisti della pellicola, di genere thriller, sono Emilie de Ravin e Leo Howard.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Desideri proibiti film: trama

Il film racconta la storia di una casalinga disperata in piena crisi coniugale, le cui strade si incrociano con quelle di un sociopatico. Dopo tanti anni di matrimonio, Brooke (Emilie de Ravin) e Stevens (Jeffrey Vincent Parise) sono quasi separati in casa, trattandosi come due sconosciuti. Soprattutto Stevens mostra freddezza e indifferenza nei confronti della moglie, il che fa alimentare in Brooke un profondo senso di insoddisfazione. Quando i due decidono di stipulare una polizza sulla vita di Stevens, Brooke conosce Jake (Leo Howard), giovane e affascinante agente assicurativo.

Si tratta di un uomo carismatico che in poco tempo, complice la mancanza di passione e intimità con il marito, conquisterà Brooke. Per poter stare insieme, però, i due hanno bisogno di soldi e di un progetto per il futuro, motivo per cui Jake propone all’amante di uccidere suo marito e scappare insieme con i 15 milioni dell’assicurazione. Brooke, però, non sa che questa scelta avrà delle conseguenze che potrebbero mettere a repentaglio anche la sua vita.

Desideri proibiti film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Emilie de Ravin

Leo Howard

Jeffrey Vincent Parise

Rose Bianco

Trevor David

Martha Hamilton

Nicole Marie Johnson

David Silverman

Desideri proibiti film: diretta tv e streaming

Dove vedere il film Desideri proibiti? La pellicola va in onda in prima visione venerdì 24 luglio su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming

Potrebbero interessarti I migliori anni, il meglio del meglio su Rai 1 Una sposa in fuga, il film di Inga Lindström: trama, cast, streaming Matrimonio al sud, il film: trama, cast, streaming