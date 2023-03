Chi è Denny Mendez, l’ex Miss Italia ospite a Oggi è un altro giorno

Denny Mendez è una nota donna dello spettacolo ed ex Miss Italia, ospite a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda su Rai 1. Nata a Santo Domingo il 20 luglio 1978, la sua età è 44 anni. Attrice, modella e conduttrice TV, si è trasferita in Italia con la madre quando aveva solo 11 anni. Vive a Montecatini Terme, dove si avvia agli studi da operatrice turistica. All’età di 14 anni poi inizia a partecipare ad alcune sfilate di moda.

Presto diventa una nota modella. Raggiunge la popolarità nel 1996, quando a soli 18 anni viene eletta Miss Italia. Si tratta della prima concorrente di origini non-italiane a vincere la competizione e il fatto causa un piccolo scandalo. L’anno successivo poi Mendez partecipa al concorso Miss Universo, classificandosi quarta. Denny Mendez non si ferma e inizia a studiare recitazione.

L’esordio sul grande e sul piccolo schermo arriva nel 2003 con il lungometraggio Il ronzio delle mosche e con la fiction Chiaroscuro. In quello stesso anno entra anche a far parte del cast di Un posto al sole, la longeva soap Rai, nel ruolo di Barbara Cifariello, per il quale vince anche il Premio Arechi d’oro al Festival Internazionale del cinema di Salerno. Prende parte a diverse serie e film, anche all’estero. Dal 2021 si cimenta anche come conduttrice televisiva, nella trasmissione Sky, Pole Position, dedicata alle eccellenze del business.

Chi è il marito o il compagno? Per quanto riguarda la vita privata di Denny Mendez, sappiamo che l’ex Miss Italia è stata legata con Oscar Generale, manager e produttore hollywoodiano. Il 9 Settembre 2016 è diventata mamma della piccola India Nayara. I due si sono ufficialmente lasciati lo scorso anno. Denny ha raccontato che per stare con la figlia ha in parte sacrificato la sua carriera: “Mi avevano offerto un lavoro importante, non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti e credo che ci siano delle priorità. Quando si parla di seguire i figli, li devi seguire”. E aggiunge che “con i figli non dobbiamo dare per scontato il loro silenzio”, scegliendo di dedicare “il nostro tempo per cercare di comprendere questi silenzi e ascoltarli, essere vicino a loro quanto più possibile”.