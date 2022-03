Chi è Denis Dosio, il Pupo de La Pupa e il Secchione 2022

Chi è Denis Dosio, il concorrente che partecipa come Pupo a La Pupa e il Secchione 2022? Quest’anno il programma si è affidato alle sapienti mani di Barbara d’Urso, che torna in prima serata ma cambiando canale. Essendo un volto iconico di Mediaset, Barbarella ha pensato di sondare il terreno anche di Italia 1, dove il format va in onda ogni martedì sera a partire dal 15 marzo 2022. Ma cosa sappiamo su Denis Dosio e perché il suo nome risulta estremamente famigliare?

Chi è Denis Dosio: età, programmi, Instagram

Complice anche la popolarità raggiunta con i salotti di Barbara d’Urso, che l’ha voluto fortemente anche a La pupa e il secchione, Denis Dosio si è unito al cast di un nuovo programma, in rappresentanza dei nomi VIP aggiunti quest’anno al format. Dosio è stato scelto come Pupo da Barbara d’Urso ed è un giovane influencer di 21 anni. Viene da Forlì ed è di origini italo-brasiliane. Rappresenta appieno la nuova generazione, poiché ha raggiunto indescrivibile popolarità dapprima su YouTube aprendo un suo canale, dopodiché ha coltivato la sua presenza sui social, raggiungendo quasi un milione di follower tra Instagram e TikTok, le piattaforme più gettonate. Prima ancora de La pupa e il secchione, Denis Dosio ha partecipato ai salotti di Pomeriggio 5, invitato da Barbarella, ed è entrato come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

Streaming e TV

Dove vedere La Pupa e il Secchione 2022? Il programma arriva in prima serata, a partire dalle 21:20, su Italia 1 ogni martedì. La prima puntata è andata in onda martedì 15 marzo 2022 e, per la prima volta, alla conduzione figura Barbara d’Urso. Per seguire in diretta televisiva il programma, che quest’anno si tinge di note da reality show, bisognerà sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 506 per la versione HD sui vecchi decoder. Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può accedere via desktop a MediasetPlay, oppure scaricare l’App che consente di seguire da smartphone e tablet le puntate in onda. Chi invece vuole recuperare la messa in onda delle puntate precedenti, può farlo sempre tramite MediasetPlay grazie alla funzione on demand.