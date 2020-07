Delitti inquietanti: trama, cast, trailer e streaming del film su Rete 4

Questa sera, 8 giugno 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda Delitti inquietanti, film del 1996 per la regia di John Gray con protagonisti Steven Seagal e Keenen Ivory Wayans.

Ma vediamo qui di seguito tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a come vederlo in diretta tv o in streaming.

Trama

Agente dell’FBI è sulle tracce di un serial killer che uccide le sue vittime crocifiggendole. Mentre indaga si farà strada in lui il sospetto che i delitti non siano opera di un serial killer, ma che ci sia qualcosa di più grosso dietro.

Cast

Abbiamo visto la trama del film Delitti inquietanti, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Steven Seagal – det. Lt. Jack Cole

Keenen Ivory Wayans – det. Jim Campbell

Bob Gunton – Frank Deverell

Brian Cox – Mr. Smith

John M. Jackson – Donald Cunningham

Michelle Johnson – Jessica Cole

Stephen Tobolowsky – Christopher Maynard

Ryan Cutrona – capt. Harris

Richard Gant – det. Roden

Jesse Stock – figlio di Cole

Alexa Vega – figlia di Cole

Nikki Cox – Millie

Scott Nielson – se stesso

Johnny Strong – Johnny Deverell

Wendy Robie – Melanie Sardes

Delitti inquietanti film: diretta tv e streaming

Dove vedere Delitti inquietanti in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 8 luglio 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

