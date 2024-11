Delitti in famiglia: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 2 novembre

Questa sera, sabato 2 novembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Delitti in famiglia, programma condotto da Stefano Nazzi che racconta gli omicidi commessi in famiglia, il luogo che dovrebbe essere sicuro e felice, ma dove invece, a volte, c’è solo dolore, aggressività, sopraffazione, violenza. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Al centro del racconto, omicidi famosi e casi emblematici: l’omicidio di Marco Vannini (in onda il 26 ottobre), la storia del ‘killer delle fidanzate’ Luca Delfino (2 novembre), il caso di Chiara Poggi (9 novembre) e una puntata dedicata ai figli dei femminicidi (16 novembre). Quattro documentari per raccontare il dramma degli omicidi commessi in famiglia, nei luoghi considerati più sicuri e felici. Ma dove invece a volte c’è solo dolore, aggressività, sopraffazione, violenza. Negli ultimi trent’anni, infatti, il numero di omicidi volontari in Italia è diminuito drasticamente: erano 1.476 nel 1992, nel 2023 329 (dati Polizia di Stato, aprile 2024). Quella che non diminuisce è la percentuale degli omicidi che avvengono all’interno di relazioni affettive e familiari: circa il 50 per cento, cioè la metà, sono delitti maturati e commessi in casa. Delitti in famiglia, appunto. Attraverso il racconto di Nazzi, le interviste esclusive agli investigatori, ai familiari delle vittime, a testimoni ed esperti, il materiale audio e video originale proveniente dai fascicoli delle indagini ed il repertorio inedito, i documentari ricostruiranno ogni fase delle inchieste. Uno spaccato della recente storia criminale italiana, che dietro l’orrore svelerà intricati intrecci sentimentali ed emozioni terribili.

Streaming e tv

Dove vedere Delitti in famiglia in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – sabato 2 novembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.