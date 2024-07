Delitti ai Caraibi: anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

Delitti ai Caraibi: anticipazioni, trama, cast e streaming

Questa sera, martedì 23 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Delitti ai Caraibi, il poliziesco al femminile ambientato nelle Antille francesi in onda ogni martedì. Ma vediamo insieme le anticipazioni nel dettaglio.

Trama

La serie tv vede protagonista Mélissa Sainte-Rose, originaria della Martinica, ora a Fort-de-France con i due figli adolescenti. La donna, dopo anni a Parigi è comandante della Police Nationale, nel capoluogo dell’isola caraibica. Nell’arcipelago dei Caraibi, parte delle Piccole Antille, Sainte-Rose è alle dipendenze di Gaëlle Crivelli, capitano assai fumantino e poco incline alla smancerie.

Mélissa (Sonia Rolland) e Gaëlle (Béatrice de La Boulaye) sono l’una l’opposto dell’altra. In comune hanno una figura maschile: Franck, rispettivamente ex marito della prima (e quindi padre di Chloé e Lucas) ed ex amante della second. Dopo un esaurimento, Gaëlle torna in servizio e Melissa non sa ancora se esserne felice… Appena Crivelli torna in campo, infatti, spara alla collega, che fortunatamente indossa il giubbotto antiproiettile, durante un caso con ostaggi. Le due fanno appena in tempo a ritrovare un equilibrio, che l’arrivo di Frank – l’eterno adolescente, il marito in cerca di una riconciliazione con Melissa e/o l’amante che intende ritornare tra le braccia di Gaëlle – mette tutto sotto un’altra prospettiva. Per le nostre eroine, si profilano altre prove e guai…

Delitti ai Caraibi: il cast

Abbiamo visto la trama di Delitti ai Caraibi, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Sonia Rolland: Mélissa Sainte-Rose

Béatrice de la Boulaye: Gaëlle Crivelli

Julien Béramis: Aurélien Charlery

Valentin Papoudof: Philippe “Phil” Dorian

Stéphan Wojtowicz: Alain Etcheverry

Benjamin Douba-Paris: Lucas

Antoinette Giret: Chloé

Streaming e tv

Dove vedere Delitti ai Caraibi in diretta tv e live streaming? La serie, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.