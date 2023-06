Chi è Debora Murina, la moglie di Raffaele Paganini ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Debora Murina, la moglie di Raffaele Paganini ospite a Oggi è un altro giorno? Nella vita del grande ballerino da tanti anni c’è la moglie Debora Murina, una bellissima donna con cui condivide la sua vita e con cui ha formato una famiglia di cui va molto orgoglioso. La coppia, molto riservata, si mostra in pubblico raramente. “Ho due figli e mi sembrano venti”, ha detto Raffaele Paganini in una vecchia intervista.

Parlando in particolare della moglie, poi, aveva aggiunto: “Mia moglie è bella e per questo i figli sono belli, fisicamente hanno preso tutti e due da me ma come bellezza molto alla mamma, lei è molto bella”. Quella tra la moglie Debora Murina e Raffaele Paganini è una grande storia d’amore vissuta lontano dalle luci dei riflettori.

Uniti e innamorati, si dedicano anche alla crescita dei figli e, insieme, hanno alimentato la passione del figlio Luca, calciatore professionista. Ai microfoni di Vieni da me, nel 2019, Debora (la moglie di Raffaele Paganini), parlando della carriera calcistica del figlio, ha dichiarato: “Trovo molte similitudini tra la danza e il calcio, soprattutto a livello di impegno e disciplina. Sappiamo cosa vuol dire avere gli occhi di tutti puntati addosso e allora, almeno noi da genitori, non abbiamo mai voluto fare pressione su nostro figlio” aggiungendo, poi, di non aver fatto pressioni sulla scelta del figlio “perché né io né mio marito capivamo molto di calcio”.