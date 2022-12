Deadpool 2: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, domenica martedì 20 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Deadpool 2, film del 2018 diretto da David Leitch, basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel. Si tratta dell’undicesimo film della saga sugli X-Men, sequel di Deadpool (2016), ed è interpretato da Ryan Reynolds. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Deadpool è diventato un giustiziere che uccide i criminali, incluso il capo di un’associazione di spacciatori nella sua città, fallendo però al primo tentativo. Tornato a casa per festeggiare il suo primo anniversario con Vanessa, lei afferma di essere pronta a metter su famiglia. Poco dopo, quella stessa sera, il capo della malavita attacca Wade nella sua casa e, durante lo scontro, Vanessa muore. Wade insegue il criminale per le strade e lo uccide abbracciandolo e facendosi investire da un camion. Il fatto fa cadere Wade in depressione e, sei settimane più tardi, decide di suicidarsi facendo esplodere il suo appartamento con diversi barili di benzina. Durante la sua “morte”, Wade ha una visione di Vanessa nel loro appartamento, dove gli dice che il suo cuore non è nel posto giusto, lasciando Wade confuso…

Deadpool 2: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Deadpool 2, ma qual è il cast del film? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio con attori e ruoli:

Ryan Reynolds: Wade Wilson / Deadpool

Josh Brolin: Nathan Summers / Cable

Morena Baccarin: Vanessa Carlysle

Julian Dennison: Russell Collins / Firefist

Zazie Beetz: Neena Thurman / Domino

T. J. Miller: Weasel

Brianna Hildebrand: Ellie Phimister / Testata Mutante Negasonica

Jack Kesy: Black Tom Cassidy

Streaming e tv

Dove vedere Deadpool 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 20 dicembre 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it