DC League of Super-Pets: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, lunedì 5 giugno 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film DC League of Super-Pets: pellicola d’animazione del 2022 in prima visione. La regia è di Jared Stern. Di seguito la trama, il cast e dove vedere in streaming DC League of Super-Pets.

Trama

Il film ha per protagonisti gli animali domestici dotati di superpoteri della DC Comics. In particolare la storia ruota attorno a Krypto (Lillo), il super cane di Superman, con il quale condivide i poteri e la battaglia contro criminalità nella città d Metropolis. Quando Superman e tutta la Justice Lerague vengono rapiti, Krypto dovrà cercare aiuto per salvarli. È così che il che Superdog mette su una squadra improvvisata di animali domestici, che dovranno non solo salvaguardare Metropolis, ma soprattutto portare in salvo gli eroi rapiti. Nel team messo su da Krypto vi sono Asso il Bat-Segugio (Maccio Capatonda), il cane dell’Uomo Pipistrello, MP la paffuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo; ognuno di loro ha un potere che lo rende speciale.

DC League of Super-Pets: doppiatori

Essendo un film d’animazione non ci sono attori, ma grandi doppiatori che hanno prestato le loro voci ai personaggi. Ecco l’elenco di quelli italiani.

Lillo: Bark Kent / Krypto

Maccio Capatonda: Asso

Claudia Razzi: Lulu

Gabriele Sabatini: Kal-El / Clark Kent / Superman

Margherita De Risi: MP

Marina Tagliaferri: Merton McSnurtle

Stefano Brusa: Chip

Gabriele Patriarca: Keith

Riccardo Rossi: Mark

Luca Ward: Bruce Wayne / Batman

Massimo Lodolo: Lex Luthor

Domitilla D’Amico: Lois Lane

Angela Brusa: Diana Prince / Wonder Woman

Emiliano Reggente: Arthur Curry / Aquaman

Federico Campaiola: Barry Allen / Flash

Perla Liberatori: Mercy Graves

Erica Necci: Jessica Cruz / Lanterna Verde

Michele Gammino: Dog-El

Alberto Angrisano: Jor-El

Saverio Indrio: Anubi; Teth-Adam / Black Adam

Streaming e tv