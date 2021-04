Daydreamer – Le ali del sogno: le anticipazioni (trama e cast) puntata 14 aprile

Questa sera, mercoledì 14 aprile 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Daydreamer – Le ali del sogno, la popolare serie tv turca campione d’ascolti che torna in prima serata con i nuovi episodi. Tornano dunque le avventure di Can e Sanem, interpretati da Can Yaman e Demet Özdemir, con il loro amore burrascoso. Ma quali sono le trame e le anticipazioni delle puntate di Daydreamer di oggi, 14 aprile 2021? Scopriamolo insieme.

Trama

Secondo le anticipazioni di Daydreamer di oggi, nel primo episodio in onda questa sera Can e Sanem cercano di plasmarsi l’uno sull’altra e stravolgono alcuni loro atteggiamenti, per poi unirsi in un romantico ballo durante una serata trascorsa con Emre e Leyla nel locale in cui Ferit suona dal vivo con alcuni suoi amici. Subito dopo, Can ed Emre passano la notte a casa di Leyla. Nel secondo episodio di stasera di Daydreamer, Sanem e Can si presentano davanti al negozio di Cemal. La ragazza riesce ad ascoltare, non vista, una sua telefonata nella quale parla di un magazzino dove nascondere le creme clonate. Sanem e Can entrano nel deposito e riescono a portare via due barattoli di crema come prova. Avvertito da Volkan, Can chiede a Sanem di accompagnarlo in un bar, dove la ragazza trova Cemal insieme a Yigit.

Il ragazzo, secondo le anticipazioni di Daydreamer, si giustifica dicendole che è lì per proteggerla da Cemal. Sanem sembra confusa e Can deluso, temendo di non essere creduto anche questa volta, si avvia verso l’auto, ma la ragazza, dopo aver intimato a Yigit di restare fuori dalla sua vita privata, lo rincorre e lo bacia. La mattina dopo, Sanem riceve una lettera di Yigit nella quale le comunica che torna in Canada e che lascia a lei tutti i diritti dei libri. Infine nel terzo ed ultimo episodio di stasera – 14 aprile – mentre l’agenzia è alle prese con la campagna per uno yachting club, prima Sanem cerca Can che è sparito; e poi Can cerca Sanem sparita a sua volta. Nel caso di Can si tratta del fatto che insieme a Bulut hanno fatto chiudere per irregolarità legate alla licenza il negozio di CemAl, concorrente sleale di Sanem. Nel caso di Sanem del fatto che ha ricomprato la barca di Can, presa dal rimorso che con quella lui possa aver venduto la sua libertà. Intanto Nihat è alle comiche prese con la ferrea dieta impostagli da Leyla, Mevkibe, e Melahat; e si registra l’arrivo alla tenuta di Selim, vecchio compagno di liceo di Huma, e Aziz.

Daydreamer: il cast

Abbiamo visto la trama della puntata di oggi – 14 aprile 2021 – di Daydreamer – Le ali del sogno, ma qual è il cast completo della serie tv? Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo dell’imprenditore di successo Ferit Aslan nella serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir, nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo. Nel cast vediamo poi Ozlem Tokaslan interpretare la mamma di Sanem Mevkibe, Oznur Serçeler invece è la sorella Leyla. Birand Tunca è Emre, Anil Celik è CeyCey e Ali Yagci è Osman.

Streaming e tv

Dove vedere in tv Daydreamer – Le ali del sogno in tv e live streaming? La serie tv va in onda su Canale 5 stasera, mercoledì 14 aprile 2021, a partire dalle 21,30. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda della fiction ma non volete perdervela per nulla al mondo? Non c’è problema: è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Potrebbero interessarti Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 14 aprile 2021 su Rai 3 Name That Tune – Indovina La Canzone: le anticipazioni e le squadre della puntata del 14 aprile Game of Games – Gioco Loco streaming e diretta tv: dove vedere lo show