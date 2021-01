Daydreamer – Le ali del sogno streaming e diretta tv: dove vedere puntata oggi, 26 gennaio

Questa sera, martedì 26 gennaio 2021, in prima serata (ore 21,30 circa) su Canale 5 va in onda Daydreamer – Le ali del sogno, la popolare serie tv turca con Can Yaman e Demet Özdemir, nei panni dei protagonisti Can e Sanem. Ma dove è possibile vedere la puntata di oggi di Daydreamer – Le ali del sogno in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 stasera, martedì 26 gennaio 2021, in prima serata tv, alle ore 21,30 (circa). Canale 5 è disponibile al tasto 5 del digitale terrestre (505 in HD, 105 del decoder Sky).

Daydreamer streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire le varie puntate della serie anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay si potranno recuperare le varie puntate in replica grazie alla funzione on demand.

Le anticipazioni

Abbiamo visto dove vedere Daydreamer in streaming, ma quali sono le anticipazioni? Can è stanco di non riuscire a parlare con Sanem senza litigare. Per questo la porta in un posto tranquillo per potersi finalmente confrontare con calma. Sanem è arrabbiata perché Divit non ha mosso un dito per fare pace, mentre ora che tenta di rifarsi una vita, vuole risolvere i loro problemi. I due raggiungono una baita, anche se Sanem continua a non voler parlare con Can. Poi scoppia l’ennesima lite. Sanem non accetta che lui voglia partire, ma Can vorrebbe comunque mantenere un’amicizia con lei. Sanem esce nella neve e si perde. Can va subito a cercarla e quando la ritrova, lei lo abbraccia felice. Raggiungono una capanna abbandonata dove si rifugiano. Qui sembrano recuperare un po’ di serenità. Basteranno le chiamate di Yigit e Polen per farli litigare di nuovo. Appuntamento questa sera su Canale 5 in prima serata dalle 21.20 con i nuovi episodi.

