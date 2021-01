Daydreamer – Le ali del sogno streaming e diretta tv: dove vedere puntata oggi, 21 gennaio

Questa sera, giovedì 21 gennaio 2021, in prima serata (ore 21,30 circa) su Canale 5 va in onda Daydreamer – Le ali del sogno, la popolare serie tv turca con Can Yaman e Demet Özdemir, nei panni dei protagonisti Can e Sanem. Ma dove è possibile vedere la puntata di oggi di Daydreamer – Le ali del sogno in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 stasera, giovedì 21 gennaio 2021, in prima serata tv, alle ore 21,30 (circa). Canale 5 è disponibile al tasto 5 del digitale terrestre (505 in HD, 105 del decoder Sky).

Daydreamer streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire le varie puntate della serie anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay si potranno recuperare le varie puntate in replica grazie alla funzione on demand.

Le anticipazioni

Abbiamo visto dove vedere Daydreamer in streaming, ma quali sono le anticipazioni? Cengiz con Ayhan e Deren tenterà il tutto e per tutto per far fare pace a Can e Sanem e farli tornare insieme. Consapevole che i due si amano davvero e che debbano stare insieme, Cengiz organizzerà un piano ben strutturato per permettere all’affascinante fotografo e alla copy di chiarirsi una volta per tutte. Ci riuscirà? Purtroppo, secondo le anticipazioni di Daydreamer di stasera, non ci sono buone notizie per i fan della coppia composta da Can e Sanem. I due, dopo l’ennesimo litigio, dovrebbero decidere di prendere definitivamente due strade separate. Appuntamento questa sera su Canale 5 in prima serata dalle 21.20 con i nuovi episodi.

