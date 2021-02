Daydreamer – Le ali del sogno streaming e diretta tv: dove vedere puntata oggi, 2 febbraio

Questa sera, martedì 2 febbraio 2021, in prima serata (ore 21,30 circa) su Canale 5 va in onda Daydreamer – Le ali del sogno, la popolare serie tv turca con Can Yaman e Demet Özdemir, nei panni dei protagonisti Can e Sanem. Ma dove è possibile vedere la puntata di oggi – 2 febbraio – di Daydreamer – Le ali del sogno in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La puntata di oggi della fiction, come detto, va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 stasera, martedì 2 febbraio 2021, in prima serata tv, alle ore 21,30 (circa). Canale 5 è disponibile al tasto 5 del digitale terrestre (505 in HD, 105 del decoder Sky).

Daydreamer streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire le varie puntate della serie anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay si potranno recuperare le varie puntate in replica grazie alla funzione on demand.

Le anticipazioni

Abbiamo visto dove vedere Daydreamer in streaming, ma quali sono le anticipazioni per la puntata di stasera, 2 febbraio? Sanem e Can hanno risolto le incomprensioni e sono tornati insieme, più innamorati che mai. A dividere la coppia, tuttavia, ci sono Polen e Yigit che non hanno intenzione di arrendersi tanto facilmente. Sebbene sia consapevole della gelosia che il Divit nutre nei confronti del nuovo arrivato, la Aydin sceglie di lavorare per Yigit e firmare il suo primo contratto come scrittrice. Sanem, forse poiché troppo ingenua in materia sentimentale, non sospetta che il suo nuovo capo sia invaghito di lei e biasima Can per l’eccessivo senso di possesso che nutre nei suoi confronti. Ora Sanem potrà realizzare il suo sogno, ma ignora che la reazione del suo fidanzato porterà nuove e profonde fratture alla loro storia d’amore…

