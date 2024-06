Davos: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Davos, la nuova serie tv in onda su Canale 5? La serie racconta le avventure di una giovane crocerossina, Johanna Gabathuler, che dopo essersi prodigata per soccorrere i militi sul fronte francese, diventa un agente sotto copertura. L’infermiera al centro di Davos è interpretata da Dominique Devenport, la spregiudicata Sissi della serie-evento. In tutto sono previsti sei episodi, divisi in tre prime serate. Per ogni puntata vanno in onda due episodi. La prima puntata va in onda il 19 giugno, l’ultima il 3 luglio. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 19 giugno 2024

Seconda puntata: 26 giugno 2024

Terza puntata: 3 luglio 2024

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Davos? Appuntamento ogni mercoledì sera su Canale 5 per tre settimane dal 19 giugno 2024, alle ore 21.30 in prima serata. Ogni episodio ha una durata di circa 50 minuti. La puntata finisce intorno a mezzanotte. La durata complessiva è dunque di circa 2 ore e mezzo, pubblicità incluse.

Streaming e tv

Dove vedere Davos in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 alle ore 21.30 per tre prime serate dal 19 giugno. Potrete recuperare gli episodi in qualsiasi momento su Mediaset Infinity, grazie alla funzione on demand.