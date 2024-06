Davos: il cast della serie su Canale 5. Attori e personaggi

Qual è il cast di Davos, la nuova serie tv in onda su Canale 5 in prima serata dal 19 giugno 2024? Un’avvincente fiction in tre puntate che vede come protagonista l’attrice Dominique Devenport, la spregiudicata Sissi nell’omonima serie di successo amata dal pubblico di Canale 5. La fiction prende il nome dall’omonima rinomata località svizzera in cui è ambientata. La storia ha inizio nel 1917 ed è ispirata alle infermiere che prestarono servizio durante la Prima guerra mondiale. E tra di loro c’è la protagonista, Johanna Gabathuler.

Nel cast di Davos anche Jeanette Hain, David Kross, Anna Schinz, Hanspeter Müller Drossaart, Sunnyi Melles, e Sven Schelker. La serie tv è stata creata da Adrian Illien, Thomas Hess e Michael Sauter, che hanno anche firmato la sceneggiatura con Julia Penner. I registi sono Jan-Eric Mack, Anca Miruna Lăzărescu e Christian Theede. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati:

Dominique Devenport è Johanna Gabathuler: la protagonista, un’infermiera che accetta di diventare spia;

David Kross è Carl Mangold: medico al lavoro al Cronwald;

Jeanette Hain è la Contessa Ilse von Hausner: una delle ospiti del Cronwald;

Hanspeter Müller-Drossaart è Peter Gabathuler: padre di Johanna;

Sven Schelker è Thanner Grossrat: Gran Consigliere e promesso sposo di Johanna;

Anna Schinz è Mathilde Gabathuler: sorella di Johanna;

Welket Bungué è Zaire;

Sunnyi Melles è Olga Belova;

Stipe Erceg è Franz;

Max Herbrechter è Ole zu Esteburg;

Cornelius Obonya è il Generale Taylor;

Ruben Brinkman è Van de Velde;

Caspar Kaeser è Jovin Caduff;

Lola Klamroth è Hedwig zu Mehlitz;

Božidar Kocevski è Wladimir Iljitsch Lenin;

Ivan Shvedoff è il Dottor Alexander Parvus;

Thomas Prenn è Georg Kohlmann;

Charlotte Schwab è Gertrud Donatsch;

Pierre Siegenthaler è il Prof. Tschudi;

Anna Holmes è Helen Taylor.

Location

Dove è ambientata e dove sono state effettuate le riprese di Davos? La storia ha inizio nel 1917 ed è ispirata alle infermiere che prestarono servizio durante la Prima guerra mondiale. La serie è ambientata nell’omonoma località svizzera. Le riprese, oltre che a Davos, si sono svolte anche nell’ex Hotel Waldhaus a Vulpera (frazione del Comune di Scuol), nei Penzing Studios a Landsberg, in Germania, ed all’ex sanatorio polmonare della Fondazione Auguste Viktoria a Windeck, sempre in Germania.