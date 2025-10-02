Perché David Parenzo non conduce L’Aria che tira oggi, 2 ottobre 2025: il motivo

Perché David Parenzo non conduce L’Aria che tira oggi, 2 ottobre 2025, su La7? Il noto giornalista e conduttore tv oggi non è presente in studio a causa dello Yom Kippur. A renderlo noto è stato lui stesso nel corso della puntata di ieri: “Domani non ci sarò perché è il giorno del digiuno dello Yom Kippur. Al mio posto ci sarà Gerardo Greco”.

Cos’è lo Yom Kippur

Yom Kippur (“Giorno dell’espiazione”) è la ricorrenza religiosa ebraica che celebra il giorno dell’espiazione. Nella Torah viene chiamato Yom haKippurim. È uno dei cosiddetti Yamim Noraim (ebraico, letteralmente “Giorni terribili”, più propriamente “Giorni di timore reverenziale”). Gli Yamim Noraim vanno da Rosh haShana a Yom Kippur, che sono rispettivamente i primi due giorni e l’ultimo giorno dei Dieci Giorni del Pentimento.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché David Parenzo non conduce la puntata di oggi de L’Aria che tira, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda dal lunedì al venerdì mattina su La7. E’ possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.