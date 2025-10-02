Icona app
TV

Perché David Parenzo non conduce L’Aria che tira oggi, 2 ottobre 2025: il motivo

di Marco Nepi
Perché David Parenzo non conduce L’Aria che tira oggi, 2 ottobre 2025: il motivo

Perché David Parenzo non conduce L’Aria che tira oggi, 2 ottobre 2025, su La7? Il noto giornalista e conduttore tv oggi non è presente in studio a causa dello Yom Kippur. A renderlo noto è stato lui stesso nel corso della puntata di ieri: “Domani non ci sarò perché è il giorno del digiuno dello Yom Kippur. Al mio posto ci sarà Gerardo Greco”.

Cos’è lo Yom Kippur

Yom Kippur (“Giorno dell’espiazione”) è la ricorrenza religiosa ebraica che celebra il giorno dell’espiazione. Nella Torah viene chiamato Yom haKippurim. È uno dei cosiddetti Yamim Noraim (ebraico, letteralmente “Giorni terribili”, più propriamente “Giorni di timore reverenziale”). Gli Yamim Noraim vanno da Rosh haShana a Yom Kippur, che sono rispettivamente i primi due giorni e l’ultimo giorno dei Dieci Giorni del Pentimento.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché David Parenzo non conduce la puntata di oggi de L’Aria che tira, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda dal lunedì al venerdì mattina su La7. E’ possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.

 

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca