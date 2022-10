Chi è Dario Cassini, il concorrente di Ballando con le Stelle 2022

Chi è Dario Cassini, il concorrente in gara a Ballando con le stelle 2022? Dario Cassini nasce a Napoli il 18 giugno del 1967. E’ un comico, attore e cabarettista. Fratello di Riccardo Cassini (comico e autore di programmi televisivi e radiofonici) e Marco Cassini (direttore editoriale e fondatore della casa editrice romana Minimum fax), partecipa nel 1989 al programma “Il principe azzurro” condotto da Raffaella Carrà . Diventerà, però, noto al grande pubblico partecipando al programma televisivo Le Iene con Simona Ventura. È noto anche grazie alle sue molteplici apparizioni al Maurizio Costanzo Show. Ha partecipato come comico a Zelig e a Colorado. Conduce un programma radiofonico su Radio Kiss Kiss, dal titolo Kiss Kiss Bang Bang. Ha preso parte, come attore ai videoclip delle canzoni Se tornerai degli 883 e Primavera di Marina Rei (sua ex fidanzata). Nei suoi spettacoli di cabaret le donne sono sempre l’argomento principale per le loro manie, i loro tic, le loro fobie e per le diverse tecniche di corteggiamento da usare nei loro riguardi. Ora l’avventura a Ballando con le stelle 2022.

Vita privata

Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Pur essendo il rapporto tra uomo e donna il punto centrale dei suoi spettacoli, Dario Cassini ha sempre fatto scudo circa la sua vita privata, tenendola ben lontano dai riflettori. L’attore ha comunque dichiarato di avere una compagna. Di certo sappiamo che ha un figlio di nome Raffaele. A Ballando con le stelle 2022 racconterà altri dettagli sulla sua vita privata?