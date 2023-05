Chi è Dario Baldan Bembo: le canzoni famose dell’ospite di Oggi è un altro giorno

Chi è Dario Baldan Bembo, ospite nella puntata del 15 maggio di Oggi è un altro giorno? Dario Baldan Bembo (Milano, 15 maggio 1948) è un cantante, compositore e tastierista italiano, fratello di Alberto.

Nato a Milano da Sebastiano e Domenica Andereini (maestra di pianoforte), entrambi veneti. Eccellente pianista e tastierista, inizia l’attività nel mondo musicale insieme al fratello maggiore Alberto, con cui si esibisce durante le serate estive in vari locali. Nel 1966 conosce Ico Cerutti, che lo porta nel Clan Celentano come tastierista, dove si mette in luce suonando nei dischi dell’etichetta.

Il primo grande successo di Dario Baldan Bembo è il celebre tema strumentale Djamballà, colonna sonora del film Il dio serpente, uscito nel 1970, con Nadia Cassini come protagonista. La genesi di questo brano è molto controversa a causa di una disputa con Augusto Martelli, che chiese a Baldan Bembo (all’epoca giovanissimo e non ancora iscritto alla Siae) di collaborare alle musiche per il film. L’autore formalmente registrato alla Siae per Djamballà rimase Martelli, ma Baldan Bembo ebbe modo più volte negli anni di dare la sua versione dei fatti.

Collabora poi con Lucio Battisti nel disco Amore e non amore (pubblicato nel 1971); in quell’occasione conosce Franz Di Cioccio, batterista dei Quelli, con cui entra nella formazione dell’Equipe 84 (in difficoltà per l’assenza forzata di Alfio Cantarella e la defezione di Franco Ceccarelli). Da qui parte la grande carriera di Dario Baldan Bembo sia come autore sia come cantante.

Canzoni famose

Quali sono le canzoni più famose di Dario Baldan Bembo? Ne elenchiamo alcune: