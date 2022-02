Chi è Dargen D’Amico: il rapper amico di Fedez in gara a Sanremo 2022

Dargen D’Amico è un famoso rapper che gareggia al Festival di Sanremo 2022 tra i Big. Un nome forse poco noto al grande pubblico, ma che sta dietro a molti dei successi musicali degli ultimi anni. Una sorta di cantautorapper, che ha già fatto la storia dell’hip hop italiano. Uno degli artisti che ha gettato le basi per il successo del rap nel nostro Paese, collaborando con tantissimi grandi nomi e lanciando alcuni dei big del genere. Scopriamo insieme la carriera, le canzoni, la vita privata e Instagram del cantante al Festival di Sanremo 2022.

Carriera e canzoni: la biografia

Il suo vero nome è Jacopo D’Amico. Nato il 29 novembre 1980 a Milano, fin da bambino si appassiona al rap, muovendo i primi passi nei locali di Milano e dedicandosi alle gare di freestyle con il nome d’arte Corvo D’Argento. In questo periodo conosce Gué Pequeno e Jake La Furia, con cui fonda un gruppo storico del rap italiano: le Sacre Scuole, con cui pubblica nel 1999 l’album 3 MC’s al cubo. Nel 2011 le Sacre Scuole si sciolgono, e Gué e Jake iniziano il loro percorso con Don Joe nei Club Dogo. A quel punto Dargen D’Amico inizia la sua carriera da solista.

Nel 2006 pubblica il suo primo album, Musica senza musicisti. Nel frattempo collabora con nomi importanti come i Two Fingerz. Prosegue il suo percorso tra svariati album, EP e mixtape, in cui tocca tematiche molto varie: dalla società all’amore in tutte le sue sfaccettature. Nel 2008 segue il doppio cd “Di vizi di forma virtù”, mentre nel 2010 è la volta dell’Ep di “D’(parte prima)”. Nel 2012 esce “Nostalgia istantanea”, che contiene solo due tracce di 18 e 20 minuti l’una. Nel 2013 è la volta del nuovo lavoro “Vivere aiuta a non morire”, cui segue a inizio 2015 “D’io”.

Nel 2017 esce “Variazioni”, realizzato in collaborazione con la pianista Isabella Turso. Nel maggio 2019 pubblica l’album “Ondagranda”, scritto a quattro mani con il compositore Emiliano Pepe. A fine 2020 Dargen D’Amico pubblica il suo settimo album da solista “Bir Tawil” e pochi mesi dopo, in occasione del Festival di Sanremo 2021, il rapper lavora come autore dei brani in gara “Dieci” di Annalisa e “Chiamami per nome” di Francesca Michielin e Fedez. Nel 2022 si fa conoscere dal grande pubblico partecipando al Festival di Sanremo con il brano “Dove si balla”. Ha collaborato con artisti numeri uno come Fabri Fibra, Marracash e Rancore. Con Fedez, di cui è molto amico, nel 2020 ha realizzato il remix di Roses.

Vita privata, Instagram, occhiali

Molto riservato sulla sua vita privata, non sappiamo se sia fidanzato o sposato. I genitori sono originari dell’isola di Filicudi, una delle Eolie. Ha autodefinito la sua musica cantautorap ed emo rap. In pubblico Dargen D’Amico gira sempre indossando gli occhiali, per cui in pochi hanno visto i suoi occhi. Su Instagram è seguito da circa 60mila persone, numero destinato a crescere dopo la partecipazione a Sanremo 2022.