Danza con me (replica): gli ospiti dello show

Danza con me è uno spettacolo che vede protagonista Roberto Bolle. Giunto alla quinta edizione, questo show in genere propone tantissimi ospiti nel corso della serata. Ed è piaciuto così tanto che la Rai ha scelto di mandarlo in replica sabato 18 giugno 2022 in prima serata sul primo canale di Viale Mazzini. Tantissimi gli ospiti chiamati per l’occasione da Roberto Bolle, tutti coordinati anche dai due speciali conduttori della serata. Scopriamoli insieme.

Gli ospiti: i VIP

Danza con me è prodotto da Rai 1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza Srl e propone tantissimi ospiti in studio, pronti a supportare la causa di Roberto Bolle. Lo show è andato in onda per la prima volta l’1 gennaio 2022 con la quinta edizione ed è pronto ad intrattenere il pubblico di Rai 1 con una replica estiva. Ma chi sono gli ospiti? Ecco l’elenco completo degli artisti di Danza con me:

Serena Rossi

Lillo

John Malkovich

Alessandro Borghi

Jasmine Trinca

Colapesce Dimartino

Frida Bollani Magoni

Valerio Lundini

Boosta

Melissa Hamilton

Nicoletta Manni

Svetlana Jur’evna Zakharova

Ornella Vanoni

Diana Del Bufalo

Benedetta Porcaroli

Micaela Ramazzotti

Sabrina Impacciatore

le Farfalle Olimpiche

Margherita Buy

Franca Leosini

Carla Signoris

Beatrice Rana

Virna Toppi

Silvia Avallone

Nicola Lagioia

Agnese di Clemente

Timofej Andrijashenko

Marianela Núñez

Danza con me streaming e TV

Dove vedere Danza con me in diretta TV e streaming? Il programma con Roberto Bolle come già spiegato viene mandato in onda in replica su Rai 1 sabato 18 giugno 2022 alle ore 21:25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Chi è interessato al live streaming invece può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay, anche attraverso gli account social come Facebook e Google. RaiPlay funziona sia via desktop che comodamente via app, utile per smartphone e tablet.