Danza con me (replica): anticipazioni, cast (ballerini), ospiti, quante puntate e streaming

Questa sera, sabato 18 giugno 2022, va in onda in replica e in prima serata Danza con me, lo spettacolo messo in piedi da Roberto Bolle che accompagna i telespettatori a passo di danza. Prodotto da Rai 1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza Srl, lo show del ballerino propone un viaggio straordinario da mozzare il fiato e torna in replica in prima serata. Di seguito vediamo tutto quello che sappiamo sulle anticipazioni, chi sono gli ospiti e da quante puntate è composto l’appuntamento.

Anticipazioni: cast, ballerini e ospiti

Si tratta della quinta edizione di Danza con me e, per l’occasione, Roberto Bolle ha chiamato tantissimi ospiti. Ecco chi sono: John Malkovich, Ornella Vanoni, Margherita Buy, Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Diana Del Bufalo, le Farfalle Olimpiche, Colapesce e Dimartino, Frida Bollani Magoni. A condurre il programma c’è Serena Rossi, attrice amatissima e nota per Mina Settembre. E non sarà da sola. A condurre c’è anche Lillo, tornato alla ribalta con la prima edizione di LOL – Chi ride è fuori di Prime Video.

Danza con me quante puntate

Da quante puntate è composto Danza con me con Roberto Bolle? Lo show in realtà è composto da una singola puntata, che va in onda in replica sabato 18 giugno 2022 in prima serata. La prima volta, invece, la quinta edizione ha debuttato su Rai 1 l’1 gennaio 2022 per augurare buon anno nuovo ai telespettatori.

Streaming e TV

Dove vedere Danza con me in diretta TV e streaming? Il programma con Roberto Bolle come già spiegato viene mandato in onda in replica su Rai 1 sabato 18 giugno 2022 alle ore 21:25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Chi è interessato al live streaming invece può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay.