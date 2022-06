Danza con me (replica): il cast (ballerini) dello show di Roberto Bolle

Danza con me torna in onda di sabato 18 giugno 2022 con la replica della quinta edizione. Roberto Bolle ha debuttato sui piccoli schermi di Rai 1 l’1 gennaio 2022 con una nuova edizione, riproposta poi anche d’estate sul canale principale di Viale Mazzini. Lo show è condotto da Serena Rossi con il supporto di Lillo, comico romano tornato alla ribalta grazie anche a LOL – Chi ride è fuori. Ma chi troviamo nel cast di Danza con me? Oltre a Roberto Bolle, chi sono i ballerini dello show?

Il cast

Essendo Roberto Bolle il protagonista dello show, non può naturalmente mancare. Eppure non è da solo. A supportarlo nel corso della serata ci sono diversi artisti dello spettacolo italiano come Ornella Vanoni, che si presta come speciale compagnia di ballo. Ci sono anche le attrici di 7 donne e un mistero quali Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Sabrina Impacciatore e Diana Del Bufalo. Tra gli ospiti di Danza con me troviamo anche John Malkovich, Jasmine Trinca e Alessandro Borghi. E ancora Franca Leonisi, Valerio Lundini, Carla Signoris e Beatrice Rana. Tra gli artisti del cast Frida Bollani Magoni, Boosta e Colpadesce e Di Martino. E dei ballerini chi c’è? Svetlana Zakharova, Marianela Nunez, Nicoletta Manni e Timofej Andrjashenko. Come già anticipato, a condurre sono in due: Serena Rossi e Lillo.

Danza con me streaming e TV

Dove vedere Danza con me in diretta TV e streaming? Il programma con Roberto Bolle come già spiegato viene mandato in onda in replica su Rai 1 sabato 18 giugno 2022 alle ore 21:25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Chi è interessato al live streaming invece può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay.