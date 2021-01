Danza con me 2021: quante puntate, durata e quando finisce

Questa sera, venerdì 1 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Danza con me 2021, lo show di Roberto Bolle giunto alla quarta edizione. Come negli scorsi tre anni, sarà il ballerino italiano ad aprire l’anno nuovo di Rai 1 con il suo grande spettacolo a cui prenderanno parte tantissimi ospiti. Ma quante puntate sono previste per Danza con me 2021? Ve lo diciamo subito: una sola. Sì, come nel 2018, 2019 e 2020 su Rai 1 verrà trasmessa una sola puntata dello show. Orario d’inzio: 21,25; chiusura alle ore 00,15. Insomma Danza con me 2021 avrà una durata di circa 3 ore.

“Mai come in un momento come questo – ha detto Roberto Bolle – siamo stati convinti dell’importanza di esserci. In un periodo terribile in cui lo spettacolo, l’arte e il mondo sono paralizzati, tenuti in ostaggio dalla paura, mi piace pensare a Danza con Me come ad una trincea di resistenza, dove custodire e difendere l’Arte e la bellezza, nell’attesa di poter tornare a riprenderci i nostri spazi”

Ascolti

Danza con me (stasera l’edizione 2021) nelle passate edizioni ha riscosso un notevole successo di ascolti e critica. Vediamo insieme i dati dello show di Roberto Bolle nel 2018, 2019 e 2020:

Prima edizione (2018): 4.860.000 telespettatori con il 21,50 per cento di share

Seconda edizione (2019): 4.451.000 telespettatori con il 21,27 per cento di share

Terza edizione (2020): 4.392.000 telespettatori con il 21,77 per cento di share

Streaming, tv e repliche

Abbiamo visto quante puntate di Danza con me 2021 sono previste e gli ascolti, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Lo show di Roberto Bolle, come detto, va in onda oggi – venerdì 1 gennaio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay, grazie alla funzione on demand, si potrà recuperare lo show dopo la messa in onda.

