Dantedì, Benigni al Quirinale legge la Commedia su Rai 1 alla presenza di Mattarella

In occasione del Dantedì, il settimo centenario della morte di Dante Alighieri, su Rai 1 va in onda in diretta dalle 19.15 Dantedì, l’evento clou della giornata dedicata al Sommo Poeta. Questa sera, alle 19.15, Roberto Benigni torna a leggere la Divina Commedia. L’attore e regista toscano si esibirà nella lettura di uno dei canti della Commedia al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro della Cultura, Dario Franceschini. Alla conduzione dell’evento Serena Bortone. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti.

Anticipazioni e ospiti

L’omaggio a Dante in occasione del Dantedì del 25 marzo riguarderà tutta la programmazione del servizio pubblico con approfondimenti e documentari ma il momento culminante sarà su Rai 1 oggi alle 19.15, con la diretta dal Salone dei Corazzieri al Quirinale per la Celebrazione dell’Anno Dantesco. La cerimonia, che sarà condotta da Serena Bortone, si terrà alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Ministro della Cultura, Dario Franceschini; Roberto Benigni leggerà un Canto della Divina Commedia (il XXV del Paradiso). Inoltre sono previsti interventi del gruppo di musica antica Al Qantarah. Per lasciare spazio all’evento istituzionale, salterà l’abituale puntata de L’Eredità.

Lo stesso Benigni sarà protagonista questa sera, 25 marzo 2021, in prima serata su Rai 3 dalle 21.20 con “Il Quinto dell’Inferno” e la sua memorabile interpretazione del 2007, introdotta da Corrado Augias. Sempre in prima sperata, spazio al Dantedì anche in “Anni 20” su Rai 2.

Streaming e tv

Dove vedere Dantedì in diretta tv e live streaming? Lo speciale in diretta dal Quirinale, come detto, va in onda oggi, 25 marzo 2021, alle ore 19,15 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Non solo tv. Sarà possibile seguire l’evento con Roberto Benigni anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

