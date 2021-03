Dantedì, il Quinto dell’Inferno: questa sera su Rai 3 Benigni legge la Divina Commedia

Questa sera, giovedì 25 marzo 2021, nel giorno del Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, per celebrare il Sommo Poeta, del quale ricorre quest’anno il settecentesimo anniversario della morte, Rai 3 propone in replica la lettura di Roberto Benigni de “Il Quinto dell’Inferno”, uno dei canti più belli e appassionanti della Divina Commedia. Trasmessa in diretta su Rai 1 il 29 novembre 2007, la recita incentrata sulla passione tra Paolo e Francesca del Canto V dell’Inferno, quello dell’amor “ch’a nullo amato amar perdona”, fu allora un successo televisivo da oltre 10 milioni di telespettatori.

Anticipazioni e ospiti

Ad accompagnare la lettura di Roberto Benigni, un’introduzione di Corrado Augias sulla visione dell’amore in Dante e a seguire “L’Italia di Dante”, una discussione in studio tra Corrado Augias e Aldo Cazzullo, intervistati da Giorgio Zanchini, per raccontare non solo il Quinto dell’Inferno, ma la vera, grande rivoluzione di Dante: aver intuito che elevare il volgare a lingua letteraria voleva dire mettere in gioco uno strumento in grado di unificare un Paese. Si può infatti dire che l’Italia non nasce da una guerra o dalla diplomazia: nasce dai versi di Dante. E così, Augias, Cazzullo e Zanchini ripercorreranno assieme ai versi del grande poeta, un altro grande viaggio: quello in Italia. Un appuntamento da non perdere.

Streaming e tv

Dove vedere Il Quinto dell’Inferno letto da Benigni in occasione del Dantedì in diretta tv e live streaming? Lo spettacolo, come detto, va in onda oggi – giovedì 25 marzo 2021 – alle ore 21,20 in replica su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

