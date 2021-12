Dante, il sogno di un’Italia libera: anticipazioni e streaming

A conclusione dell’anno dantesco, che celebra il 700esimo anniversario della morte del Sommo Poeta, ITsART e Rai Documentari portano una grande coproduzione internazionale nelle case degli italiani e, a seguire, in tutta l’Unione Europea. Un passaggio di testimone in nome di Dante e della Cultura: “Dante, il sogno di un’Italia libera”, docu-drama scritto da Diego D’Innocenzo, Luca Marchetti e Mariangela Barbanente, è disponibile dal 13 dicembre su ITsART e andrà in onda in una prima serata firmata Rai Documentari il 27 dicembre su Rai 2. Diretto da Jesus Garces Lambert, “Dante, il sogno di un’Italia libera” è una co-produzione GA&A Productions/ARTLINE Films con RAI Documentari e ARTE GEIE, che trasporta lo spettatore nelle atmosfere del XIV secolo attraverso lo sguardo del Sommo Poeta. Un’epopea filmica, resa ancora più coinvolgente dalle musiche originali di John Sposito, che ci porta nelle stanze e nell’indole dei personaggi più potenti del 1300: i Papi, i Re e gli Imperatori che hanno determinato il destino dell’Italia e dell’Europa per i decenni successivi.

Il tratto documentaristico delle interviste si intreccia con quello potente ed evocativo della narrazione finzionale, portando lo spettatore a tu per tu con i protagonisti del Medioevo, così lucidamente descritti ai posteri dal genio dantesco. A decodificare i versi del Poeta, alcuni tra i più attenti studiosi danteschi del mondo che contestualizzano puntualmente gli eventi narrati, offrendo un punto di vista privilegiato su una delle opere più importanti della storia europea.

“Dante, il sogno di un’Italia libera” rende omaggio a un caposaldo della letteratura che, con la sua visione del sacro e dell’ultraterreno, è a buon diritto patrimonio letterario dell’intera umanità. La sua Comedia non è solo un giudizio netto ai protagonisti della Storia, ma anche una testimonianza d’inestimabile valore sul primo ventennio del Trecento, quando il fine della conquista della supremazia avrebbe giustificato ogni mezzo.

Tra i protagonisti di questo straordinario documentario: Bernardo Casertano nei panni di Dante, Gipeto ad incarnare Bonifacio VIII, Giovanni Moschella nel ruolo del Cardinale Boccassio, Francesco Petruzzelli è Filippo il Bello, Daniel De Rossi è Carlo di Valois, Camillo Marcello Ciorciaro impersona Guglielmo di Nogaret, Alessandro Tirocchi è Corso Donati, mentre Mariagrazia Toccaceli interpreta Beatrice.

Streaming e tv

Dove vedere Dante, il sogno di un’Italia libera in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – lunedì 27 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.