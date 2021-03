Daniele Silvestri, l’ospite di Max Gazzè al Festival di Sanremo 2021

Chi è Daniele Silvestri, il cantante che stasera, giovedì 4 marzo, duetta con Max Gazzè nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2021? Si tratta di un cantautore. Nato a Roma il 18 agosto del 1969, Daniele Silvestri è figlio di Alberto, autore televisivo e sceneggiatore. Dopo gli studi classici al liceo Mamiani di Roma, nel 1994 debutta nel mondo della musica con il primo album omonimo, grazie al quale si aggiudica la Targa Tenco per il miglior album d’esordio.

L’anno successivo partecipa al Festival di Sanremo, nella sezione Nuove proposte, con il brano L’uomo col megafono, grazie al quale riceve il premio “Volare” della critica per il miglior testo letterario. Il brano successivo, Le cose in comune, vince la Targa Tenco come canzone dell’anno.

Qualche anno dopo nella sua band entra a far parte proprio Max Gazzè come bassista, il quale, poi, intraprenderà a sua volta la carriera di solista. Nel 1999 Daniele Silvestri partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con la canzone Aria, con la quale vince il premio della Critica “Mia Martini” e quello per il miglior testo.

Negli anni Duemila, precisamente nel 2022, torna nuovamente sul palco dell’Ariston con il brano Salirò. La canzone si classifica quattordicesima, ma ottiene un successo strepitoso divenendo una vera e propria hit.

Successivamente realizza nuovi album e in contemporanea si dedica a un’intensa attività live che lo porta sui più importanti palchi d’Italia e anche d’Europa. Nel 2014, invece, insieme a Max Gazzè e Niccolò Fabi, dà vita al gruppo Fabi Silvestri Gazzè.

Nel 2019 torna nuovamente a Sanremo con la canzone Argentovivo, classificandosi al sesto posto, ma aggiudicandosi il Premio della Critica “Mia Martini”, il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla” e il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Daniele Silvestri dal 2000 al 2009 ha avuto una relazione con l’attrice Simona Cavallari, dalla quale ha avuto due figli. Nel 2012, invece, ha sposato la sua manager, Lisa Lelli, con la quale, qualche anno più tardi, ha avuto un terzo figlio.

Stasera Daniele Silvestri torna nuovamente al Festival di Sanremo 2021 (qui tutte le notizie sulla kermesse) per duettare con Max Gazzè e la The Magical Mystery Band sulle note di Del mondo del gruppo C.S.I.

