Gf Vip, Daniele Dal Moro replica il ballo di Mercoledì Addams nella Casa: come è possibile?

Il concorrente del Grande Fratello Vip Daniele Dal Moro replica il ballo di Mercoledì Addams all’interno della casa: la performance della protagonista delle serie Netflix diventata virale sui social entra nel reality show ma qualcuno storce il naso. Come è possibile, se i concorrenti sono isolati dal mondo esterno, che Dal Moro sia venuto a conoscenza delle “mosse” in pista di Mercoledì Addams? Non avendo accesso a Internet e a qualsiasi mezzo di comunicazione, è legittimo che qualcuno si ponga qualche domanda. Ma la risposta è presto detta: il concorrente non ha visto il balletto sui social, né ha guardato gli episodi della serie.

Non Daniele che balla il ballo di mercoledí sto male #gfvip

A insegnargli il ballo è stata Ginevra Lamborghini, ex concorrente squalificata per le frasi su Marco Bellavia (“merita di essere bullizzato”) e poi rientrata per una settimana nella casa come ospite. In una serata ha insegnato ai suoi ex compagni di reality le “mosse” di Mercoledì Addams. Sui social impazza intanto la moda di muoversi come la protagonista della serie creata quest’anno da Alfred Gough e Miles Millar e da loro prodotta insieme a Tim Burton sulle note di Bloody Mary di Lady Gaga. La cantante stessa ha pubblicato un video in cui replica il balletto dell’attrice Jenna Ortega.