Chi è Daniele Bonaviri, il chitarrista di Penso che un sogno così

Chi è Daniele Bonaviri, il chitarrista di Penso che un sogno così, lo show di Beppe Fiorello in onda su Rai 1? Si tratta di uno dei chitarristi italiani di flamenco più importanti. Sul suo sito ufficiale leggiamo “fin da bambino è appassionato di ascoltare musica jazz, brasiliana e flamenco. Ha iniziato a studiare e suonare la chitarra a dodici anni con suo padre. Nel 1983 prosegue gli studi di chitarra classica sotto la guida del M ° Mario Gangi. All’età di quattordici anni assiste ad un concerto di Paco de Lucia ; questo evento lo eccita tanto da rafforzare la sua determinazione nello studio dello strumento. Nel 1990 si diploma a pieni voti presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma”.

“Daniele Bonaviri ha studiato improvvisazione jazz con Umberto Fiorentino presso l’Università della Musica di Roma (90-92). Ha frequentato la MasterClass con Frank Gambale che suonava con lui nelle sessioni finali di Jam. Nel 1993 ha proseguito gli studi di chitarra flamenca in Spagna specializzandosi. Negli anni successivi ha frequentato alcuni dei più famosi chitarristi flamenchi come Gerardo Nuñez, Manuel Cañizares, El Viejin, Enrique de Melchòr e Niño Josele. Compone canzoni originali fondendo vari generi musicali, jazz, latino e flamenco. Ha anche composto la musica per diverse compagnie italiane di danza flamenca”.

Streaming e tv

Dove vedere Penso che un sogno così, lo show di Beppe Fiorello, in diretta tv e live streaming? Lo spettacolo, come detto, va in onda oggi (una sola puntata evento) – 11 gennaio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

