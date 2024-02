Chi è Daniela Marzanati, la compagna di Giovanni Malagò

Chi è Daniela Marzanati, la compagna di Giovanni Malagò? Daniela Marzanati è l’attuale compagna del Presidente del Coni che in passato ha avuto diverse relazioni, un matrimonio e due figlie gemelle.

Di lei lo stesso Malagò ha detto in un’intervista di qualche anno fa a Panorama che è “un’imprenditrice”. La donna infatti ha una società che commercia abiti vintage dopo averli selezionati via web e rigenerati dandogli così una seconda vita. Nel 2013, data a cui risale questa intervista, Malagò aveva dichiarato di stare con lei da cinque anni. Ad oggi però non si hanno ulteriori informazioni in merito e non sappiamo se, in effetti, la loro relazione continui o meno anche se sembrerebbe proprio di sì. Una storia importante vissuta con tanta riservatezza.

