Dalla strada al palco 2025: anticipazioni, cast e ospiti della puntata in replica

Questa sera, sabato 19 luglio 2025, alle ore 21,30 su Rai va in onda in replica Dalla strada al palco, la nuova edizione dello show condotto da Nek che quest’anno – oltre al cambio di rete: dai Rai 2 a Rai 1 – vedrà al suo fianco Bianca Guaccero. Il talent show musicale è stato voluto fortemente dai vertici di viale Mazzini e prevede tante novità. Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni e cast

“Il punto di forza di questo programma”, giunto alla quarta stagione, “sono innanzitutto gli artisti di strada”, ha detto Nek nella conferenza stampa di presentazione. Sono loro “che decidono di mettersi in gioco nella grande piazza di Rai 1, e sono artisti ai quali la mia più profonda stima perché sono persone libere innanzitutto, libere nella scelte. Io vi devo dire con tutta onestà che non conoscevo il mondo degli artisti di strada fino a tre anni fa, perché pensavo che chi era in strada aveva l’ultima possibilità. Dunque la vita non gli aveva regalato tanto, era costretto a fare questo. E invece no. La maggior parte di queste persone sono persone che hanno fatto una scelta ben precisa e lontana dalle logiche dello show business. Quindi persone libere, che regaleranno al pubblico di Rai1 il loro talento”.

Rispetto alla passata stagione non ci sarà una vera e propria giuria fissa a giudicare le esibizioni degli artisti presentati, ma due commentatori detti “passanti importanti” che cambieranno di puntata in puntata. Inoltre ci saranno diversi cantanti ospiti delle varie puntate e alcuni faranno anche l’esperienza di esibirsi in incognito per strada, il primo che vedremo tentare il rischioso esperimento è Al Bano.

La serata finale sarà una grande festa, con tantissimi ospiti che saliranno sul palco per sostenere gli artisti di strada finalisti ed esibirsi con loro: Luca Argentero, Ema Stockholma e Massimo Lopez.

Questa settimana saranno ospiti Beppe Fiorello e Sergio Friscia, che saranno parte integrante dello show e interagiranno direttamente con gli artisti.

Streaming e tv

Dove vedere Dalla strada al palco 2025 in diretta tv e live streaming? Il talent, come detto, va in onda in replica il sabato sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.