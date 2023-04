Dalla strada al Palco 2023: le anticipazioni (concorrenti, cast, ospiti) della seconda puntata

Stasera, martedì 4 aprile 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Dalla strada al Palco, la seconda edizione dello show ideato da Carlo Conti e condotto da Nek che porta in tv il variopinto mondo degli artisti di strada che si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (concorrenti, cast e ospiti)

Il format è rimasto invariato rispetto alla prima edizione: in ogni episodio si esibiscono 13 artisti di strada (cantanti, musicisti, ballerini, giocolieri). Il pubblico in studio e i giudici di puntata selezioneranno i tre migliori artisti di strada, meritevoli di partecipare alla finalissima di questa edizione.

I giudici – ribattezzati “passanti importanti” – di questo primo appuntamento sono Carlo Conti e Andrea Delogu, decisivi per decretare la graduatoria finale della puntata.

Questa sera nei panni dei cosiddetti “passanti importanti” ci saranno Nathalie Guetta e Francesco Paolantoni che affiancheranno il pubblico nella scelta delle tre performance più belle della serata. Ad accompagnare gli artisti sul palco, la band diretta dal maestro Luca Chiaravalli. I “busker” condivideranno con il pubblico le loro abilità legate a ogni forma d’arte, dalla musica al canto, dalla danza alla giocoleria, e incanteranno i telespettatori con straordinarie esibizioni all’interno di uno studio che ricrea l’atmosfera delle più belle piazze. Ognuno di loro, oltre al proprio talento, porta con sé una storia personale, a volte commovente, altre volte divertente, ma che non manca mai di suscitare curiosità ed emozioni in chi l’ascolta.

Gli artisti selezionati in questa puntata andranno direttamente in finale insieme a quelli della scorsa settimana: il duo dei cantanti lirici ventriloqui Naimana e Daniele, il violinista Isaac Minert e la cantante Martina Zaghi. Saranno quindici in totale i finalisti a contendersi il premio di miglior artista di strada d’Italia, nel corso dell’emozionante puntata decisiva che si terrà martedì 2 maggio.

Streaming e tv

Dove vedere Dalla strada al palco in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.