Chi è Dalila Cavalera, la concorrente di All Together Now 2020

Ad All Together Now 2020 vedremo, nelle vesti di concorrente, Dalila Cavalera. La cantante salentina, originaria di Nardò, èealla sua prima vera esperienza televisiva. “Salgo per la prima volta su un palco così grande”, ha detto la ragazza nelle anticipazioni del programma Mediaset. Ma chi è Dalila Cavalera? Nel novembre 2012, ha pubblicato un singolo, promosso da alcuni portali di informazione locale, ma che non è più reperibile. Su Youtube è presente una sua struggente interpretazione del brano Hallelujah di Leonard Cohen, una delle canzoni più coverizzate della storia e che tutti ricordano nella bellissima versione di Jeff Buckley. Successivamente è stata la voce del gruppo neretino “New Sound Project”, formato anche da Alberto Zacà alla chitarra, Simone Mele alla batteria, Gabriele Natale al basso, Mario Presicce voce e tastiera. Erano i tempi delle scuole superiori e sempre alle superiori la giovane ha partecipato a un progetto chiamato “Musica Insieme” come voce solista. Nella sua Nardò ha vinto la seconda edizione del Nardò Summer Music Festival nel 2013.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Dalila Cavalera, ma dove si potranno vedere le puntate di All Together Now 2020 in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda il mercoledì sera (prima serata, ore 21,20) su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti L’assedio, le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 4 novembre 2020 X Factor 2020, le assegnazioni dei giudici per il secondo LIVE: tutti i brani (canzoni) Chi è Kam “Eki” Cahayadi, concorrente di All Together Now 2020