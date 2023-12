Da Natale a Santo Stefano streaming e diretta tv: dove vedere lo show

Da Natale a Santo Stefano: cast, ospiti e streaming show De Martino

Stasera, 26 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Da Natale a Santo Stefano, lo show di Stefano De Martino ricco di ospiti. “Gli ingredienti sono: musica, ballo e risate, sono le tre fette della torta. Al ballo è dato un grande spazio, non c’è un corpo di ballo ma 20 danzatori. In questo spettacolo la danza è protagonista tanto quanto la musica e la comicità”, le parole del conduttore. Dove vedere Da Natale a Santo Stefano in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda stasera – 26 dicembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2.

Da Natale a Santo Stefano streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Ospiti

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Da Natale a Santo Stefano, ma quali sono gli ospiti che prenderanno parte allo show in onda su Rai 2? Tra gli ospiti vedremo la cantante Nina Zilli, che allieterà il pubblico con le sue esibizioni, il trombettista Fabrizio Bosso e il celebre pasticcere Iginio Massari, che saprà di certo deliziare i telespettatori con le sue creazioni. Non è ancora stato svelato il cast completo, verosimilmente composto da comici, attori e personaggi dello spettacolo amici di Stefano De Martino. Saranno coinvolti con tutta probabilità alcuni dei collaboratori che hanno affiancato il conduttore nei programmi precedenti.