Da Natale a Santo Stefano: cast, ospiti e streaming show De Martino

Stasera, 26 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Da Natale a Santo Stefano, lo show di Stefano De Martino ricco di ospiti. “Gli ingredienti sono: musica, ballo e risate, sono le tre fette della torta. Al ballo è dato un grande spazio, non c’è un corpo di ballo ma 20 danzatori. In questo spettacolo la danza è protagonista tanto quanto la musica e la comicità”, le parole del conduttore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e cast

Su Rai 2 andrà in onda una serata in un clima giocoso di allegria e familiarità con Stefano de Martino istrione che balla, canta e si racconta in un Christmas show attuale e insieme d’altri tempi. “Io racconto un po’ la mia storia, lo faccio rubando un po’ dal mio spettacolo teatrale e invitando degli amici e con loro realizziamo delle piccole piece teatrali, con altri insieme all’orchestra faremo musica, ci sono Nina Zilli e Fabrizio Bosso, poi cucinerà con Iginio Massari, insomma ci sono gli ingrediente per una serata speciale”, ha anticipato De Martino. Sono previste anche delle pièce teatrali a tema e momenti dedicati alla cucina e alla tradizione delle feste, durante i quali De Martino darà prova delle sue molteplici abilità. Un ruolo centrale avrà la musica, suonata da un’orchestra di 30 elementi, e immancabilmente la danza, grazie alla presenza di 20 ballerini.

Da Natale a Santo Stefano: gli ospiti

Ma quali sono gli ospiti di Da Natale a Santo Stefano in onda su Rai 2? Tra gli ospiti vedremo la cantante Nina Zilli, che allieterà il pubblico con le sue esibizioni, il trombettista Fabrizio Bosso e il celebre pasticcere Iginio Massari, che saprà di certo deliziare i telespettatori con le sue creazioni. Non è ancora stato svelato il cast completo, verosimilmente composto da comici, attori e personaggi dello spettacolo amici di Stefano De Martino. Saranno coinvolti con tutta probabilità alcuni dei collaboratori che hanno affiancato il conduttore nei programmi precedenti.

Streaming e tv

Dove vedere Da Natale a Santo Stefano in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 26 dicembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.