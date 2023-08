Da grande: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Stasera, sabato 26 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Da grande, film del 1987, diretto da Franco Amurri con Renato Pozzetto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Marco Marinelli ha otto anni e si sente trascurato dai genitori, alle prese con i loro problemi. A scuola i compagni lo prendono in giro, mentre lui è invaghito della sua maestra Francesca. Il giorno del suo compleanno la madre Anna gli prepara una torta che a lui non piace e lo sgrida per aver fatto ancora una volta la pipì a letto e per aver dimenticato all’asilo l’antipatica sorellina Silvietta (che oltretutto vuole essere chiamata Gaia, guarda caso, il vero nome dell’interprete), ma soprattutto il padre Claudio – a causa delle difficoltà economiche – non gli regala il grande Lego che gli aveva promesso e gli fa una ramanzina all’ora di pranzo per i suoi errori commessi in mattinata. In preda alla disperazione, il bambino corre in lacrime nella sua stanza, getta per terra tutti i vecchi giocattoli ed esprime il desiderio di diventare grande per non essere più sottoposto a queste umiliazioni. Incredibilmente, dopo un improvviso bagliore magico, si ritrova nel corpo di un quarantenne.

Chiaramente incapace di gestire la situazione, indossa i vestiti di suo padre, gli ruba qualche soldo dal borsellino e scappa di casa, per andare a comprarsi le figurine della sua collezione e anche il grande Lego, scoprendo però che per quest’ultimo i soldi non bastavano e quindi si mette a piagnucolare al cospetto della giocattolaia. Dopo essersi finto capo dei vigili urbani per vendicarsi dei suoi compagni che lo avevano bullizzato, cerca ospitalità dalla maestra Francesca, approfittando del fatto che questa sta cercando un inquilino con cui dividere l’appartamento. Marco viene così a scoprire che Francesca ha una mezza storia con suo padre Claudio, e che la madre ne è al corrente ma finge di non saperlo. Mentalmente Marco ha ancora otto anni, ed è molto difficile avere a che fare con lui, finché non si scopre che ha “misteriosamente” un particolare talento con i bambini. Diventa quindi un babysitter a tempo pieno, molto richiesto, poiché sa capire quelli che in realtà sono i suoi coetanei, guadagnando un sacco di soldi per sè, che vengono spesi in dolciumi. Ben presto però sopraggiunge la nostalgia della sua famiglia, e Marco incomincia a desiderare di tornare piccolo. Un giorno va a fare il babysitter a sua sorella, che riesce in qualche modo a riconoscerlo, grazie anche al fatto che oltre a lui sono cresciuti anche il pesce rosso e la piantina che si trovano nella loro cameretta. Marco scopre che i genitori – nel frattempo riconciliati – sono disperati per la sua scomparsa, e che i suoi compagni di scuola sentono la sua mancanza.

Da grande: il cast

Abbiamo visto la trama di Da grande, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Renato Pozzetto: Marco Marinelli da adulto

Ioska Versari: Marco Marinelli da bambino

Giulia Boschi: Francesca

Ottavia Piccolo: Anna Marinelli

Alessandro Haber: Claudio Marinelli

Gaia Piras: Silvietta Marinelli

Alessandro Partexano: Tenente

Giampiero Bianchi: Zio Nicola

Costantino Meloni: Luca

Fiammetta Baralla: proprietaria del negozio di giocattoli

Gisella Burinato: Lucia

Claudio Ciocca: Ettore, il giornalaio

Anna Maria Natalini: signora al telefono

Alessandra Costanzo: fioraia

Clelia Piscitello: bidella

Bruno Burbi: tecnico impronte

Marco Vivio: bambino rubabandiera

Giuliano Gensini: Andrea, bambino che gioca a nascondino

Ilary Blasi: Piera, bambina che gioca a nascondino

Christian Reali: Matteo

Maurizio Marsala: bambino al parco che gioca con Andrea e Piera

Streaming e tv

Dove vedere Da grande in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 26 agosto 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.